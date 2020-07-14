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МИД Азербайджана заявил о «террористической сущности» Армении 

Lenta.ru 24 минуты назад
Азербайджан заявил о «террористической сущности» Армении
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что Армения в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную и террористическую сущность, обстреляв из крупнокалиберного оружия село Дондар Гушчу в Товузском районе, сообщает Vesti.az.
Обстреливая густонаселенные территории Азербайджана, Ереван нарушает взятые на себя обязательства и фундаментальные принципы международного права, считает Баку. Руководство Армении раскрывает свою нацистскую сущность, заявил МИД. Агрессивная политика приведет Армению к позору, краху и самоуничтожению, добавили в ведомстве.
Утром во вторник, 14 июля, Азербайджан заявил, что вооруженные силы Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок села Агдам, Алибейли и Дондар Гушчу. По данным Министерства обороны Азербайджана, ущерба мирным жителям не нанесено.
Бои на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы не исключил, что боевые действия могут перерасти в масштабную войну из-за Нагорного Карабаха.
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В мире , Конфликты , МИД , Азербайджан , Армения , Ереван
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