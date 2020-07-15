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Племянница Трампа призвала его уйти в отставку из-за патологий 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 12 минут назад
Племянница Трампа призвала его уйти в отставку
Фото: РИА Новости
Из-за патологий президенту США Дональду Трампу следует уйти в отставку, заявила его племянница Мэри Трамп.
В США выходит книга Мэри Трамп «Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). Автор имеет докторскую степень по клинической психологии, передает ТАСС.
Она заявила, что Дональд Трамп рос в условиях, которые лишили его способности сопереживать, а также обрубили его связь в реальным миром. Она увидела у президента США «все девять клинических признаков самовлюбленности».
По ее мнению, «патологии Дональда носят столь комплексный характер, а его поведение порой настолько необъяснимо, что для того, чтобы поставить точный и взвешенный диагноз, потребовалось бы проведение целого набора психологических и нейрофизиологических тестов, на которые он никогда не согласится».
Мэри Трамп заявила, что президенту США «всегда мало, и это выходит далеко за рамки обычной самовлюбленности». Дональд Трамп, по ее словам, «не просто слаб характером», его «самолюбие очень хрупкое и постоянно должно чем-то подкрепляться». Она считает, что «глубоко внутри он отдает себе отчет в том, что не является тем, кем хочет казаться». В результате президент США не может здраво смотреть на вещи.
Отца Дональда Трампа, Фредерика, Мэри Трамп считает социопатом, который ограничивал «доступ Дональда к собственным чувствам и называл их зачастую неприемлемыми». Он «извратил восприятие сыном мира и нарушил его способность существовать в нем». При этом «деньги и влияние отца» позволяют президенту США не сомневаться в собственной значимости. Он «большую часть своей взрослой жизни существовал в условиях четко заданных рамок», похожие закрытые условия созданы для Трампа в Белом доме.
Фредерик Трамп разочаровался в отце Мэри Трамп — Фреде-младшем — и вкладывал силы и средства в развитие Дональда, который укрепился в осознании собственного превосходства, рассказывает племянница президента.
Мэри Трамп вспоминает, что Дональд Трамп не навестил своего брата, который находился в предсмертном состоянии, а «пошел в кино, оставив его умирать в одиночестве». Если Дональд Трамп «может извлечь какую-либо выгоду из чьей-либо смерти, он непременно упростит этот процесс, а позже будет игнорировать сам факт смерти», заявила она, добавив, что президент США «хвалится ростом биржевых индексов», пока «тысячи американцев умирают в одиночестве».
Мэри Трамп вспоминает, что сестра президента США Мэриэнн Трамп Берри называла его «клоуном», человеком без принципов, который «пять раз был банкротом».
В интервью ABC Мэри Трамп заявила, что президенту США следует уйти в отставку с высшего государственного поста, поскольку «опасно позволять ему» руководить страной. Она считает, что действующий глава государства даже собственных жену и детей превратил в марионеток.
Напомним, она рассказала о сложных отношениях Трампа с отцом. Мэри Трамп обвиняет Дональда и Фреда Трампов в причастности к смерти ее отца — Фреда Трампа-младшего, который страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет после сердечного приступа.
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В мире , США , Фредерик Трамп , Фред Трамп , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , телеканал АВС
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