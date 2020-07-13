В США снова вводят жесткие ограничения из-за COVID-19

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом издал указ об усилении мер по борьбе с распространением коронавируса. Как сообщает CNN, в штате вновь закроют общественные учреждения.

По всей Калифорнии закроют бары, рестораны (смогут работать только на вынос), кинотеатры, музеи и зоопарки. Кроме того, временно прекратят работу развлекательные центры.

А в некоторых районах введен трехдневный запрет на работу торговых центров, церквей, фитнес-центров и компаний, чья деятельность не связана с критически важной для общества. На столь жесткие меры в Калифорнии пошли в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом.