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В США снова вводят жесткие ограничения из-за коронавируса 

Общественная служба новостей и ещё 8 4 часа назад
В США снова вводят жесткие ограничения из-за COVID-19
Фото: Reuters
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом издал указ об усилении мер по борьбе с распространением коронавируса. Как сообщает CNN, в штате вновь закроют общественные учреждения.
По всей Калифорнии закроют бары, рестораны (смогут работать только на вынос), кинотеатры, музеи и зоопарки. Кроме того, временно прекратят работу развлекательные центры.
А в некоторых районах введен трехдневный запрет на работу торговых центров, церквей, фитнес-центров и компаний, чья деятельность не связана с критически важной для общества. На столь жесткие меры в Калифорнии пошли в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в Минздраве США ожидают рост количества смертей от коронавируса.
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В мире , Гэвин Ньюсом , Минздрав РФ , США
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