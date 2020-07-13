Основатель Skype умер от «неожиданной болезни»

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Тойво Аннус, один из основателей сервиса видеосвязи Skype, скончался на 49-м году жизни, заявила его вдова Катя Аннус.

Как пишет «Фонтанка», бизнесмен и инвестор умер накануне, 12 июля, в результате «неожиданной болезни».

Уточняется, что похороны пройдут в узком кругу семьи.

Тойво Аннус основал Skype вместе с тремя друзьями. В 2005 году после продажи компании каждый из них заработал десятки миллионов евро. Кроме того, он создал венчурную фирму Ambient Sound Investments.