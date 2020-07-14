«Есть ресурсы»: США допустили новые санкции против КНР

Соединенные Штаты не исключают возможности применения новых санкций в отношении Пекина в связи с ситуацией в Южно-Китайском море. Об этом сообщил во вторник на интернет-семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл.

"Ничего не снимается со стола. Есть пространство для этого", — заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, возможно ли использование Вашингтоном ограничительных мер против Пекина ввиду происходящего в Южно-Китайском море.

При этом Стилуэлл утверждал, что политика США на данном направлении не увеличивает риск конфликта в Южно-Китайском море. "Мы обеспечиваем исполнение существующего права", — считает американский дипломат. Он выразил мнение, что Пекин использует "бандитскую тактику" в целях получения контроля над энергетическими ресурсами в Южно-Китайском море. Шаги КНР грозят существующему региональному порядку, "давшему Азии десятилетия процветания", полагает Стилуэлл.

Госсекретарь США Майкл Помпео в опубликованном в понедельник письменном заявлении предупредил, что Вашингтон будет считать незаконными практически все притязания Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря. Посольство Китая в Вашингтоне подвергло критике это заявление шефа американской дипломатии.

Спор за ресурсы

КНР на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

По оценкам некоторых экспертов, за счет таких действий Пекин стремится обеспечить себе контроль над регионом, прилегающим к стратегически важному Малаккскому проливу, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. КНР такие выводы отвергает.