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Число заражённых коронавирусом на планете превысило 13 млн человек 

News.ru и ещё 11 43 минуты назад
Коронавирус инфицировал в мире 13 006 764 человека. Такие данные на 00.11 мск 14 июля приводит Университет Джонса Хопкинса.
Согласно его информации, жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек.
Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом. Следом идут Бразилия (1 864 681) и Индия (878 254). В этом списке Россия занимает четвёртое место. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране заразились 733 699 человек, выздоровел 504 021 человек, а умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 11 439 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы сообщил о последствиях коронавируса в столице. За последние сутки в городе погибли 37 человек с COVID-19. У всех пациентов была подтверждённая пневмония. Кроме того, они получили положительный результат теста на коронавирус. Накануне сообщалось о 25 умерших. Общее число умерших в столице достигло 4205.
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В мире , Видео , США
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