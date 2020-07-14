Коронавирус инфицировал в мире 13 006 764 человека. Такие данные на 00.11 мск 14 июля приводит Университет Джонса Хопкинса.

Согласно его информации, жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек.

Антирейтинг возглавляют США , где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом. Следом идут Бразилия (1 864 681) и Индия (878 254). В этом списке Россия занимает четвёртое место. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране заразились 733 699 человек, выздоровел 504 021 человек, а умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 11 439 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы сообщил о последствиях коронавируса в столице. За последние сутки в городе погибли 37 человек с COVID-19. У всех пациентов была подтверждённая пневмония. Кроме того, они получили положительный результат теста на коронавирус. Накануне сообщалось о 25 умерших. Общее число умерших в столице достигло 4205.