Раскрыты сценарии распространения коронавируса

На сегодняшний день существует четыре сценария распространения коронавируса в разных странах. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени», — передает слова Гебрейесуса ТАСС.

По его словам, первый сценарий реализовали в странах, которые были осведомлены о вспышке коронавируса. К ним глава ВОЗ отнес некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

При втором сценарии наблюдались крупные вспышки, которые удалось взять под контроль. Такое, наблюдалось во многих странах Европы, отметил Гебрейесус. Третий сценарий развивается в странах, где преодолели первый пик заболевания, но быстро ослабили ограничения меры. Как рассказал глава ВОЗ, этим государствам приходится бороться с ростом числа заболевших. Четвертый вариант складывается в странах в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки. По словам Гебрейесуса, там идет интенсивная передача инфекции.

Также глава ВОЗ заявил, что многие страны пошли в неверном направлении в борьбе с COVID-19. Он подчеркнул, что ситуация с пандемией ухудшится, если люди не будут носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и изолироваться дома при наличии симптомов заболевания.