Раскрыты сценарии распространения коронавируса

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Озвучены четыре сценария распространения коронавируса 

Ura.Ru 1 час назад
На сегодняшний день существует четыре сценария распространения коронавируса в разных странах. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени», — передает слова Гебрейесуса ТАСС.
По его словам, первый сценарий реализовали в странах, которые были осведомлены о вспышке коронавируса. К ним глава ВОЗ отнес некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.
При втором сценарии наблюдались крупные вспышки, которые удалось взять под контроль. Такое, наблюдалось во многих странах Европы, отметил Гебрейесус. Третий сценарий развивается в странах, где преодолели первый пик заболевания, но быстро ослабили ограничения меры. Как рассказал глава ВОЗ, этим государствам приходится бороться с ростом числа заболевших. Четвертый вариант складывается в странах в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки. По словам Гебрейесуса, там идет интенсивная передача инфекции.
Также глава ВОЗ заявил, что многие страны пошли в неверном направлении в борьбе с COVID-19. Он подчеркнул, что ситуация с пандемией ухудшится, если люди не будут носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и изолироваться дома при наличии симптомов заболевания.
Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов указал на риски распространения коронавируса в России, передает «Национальная служба новостей». По его словам, массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса.
Ura.Ru: последние новости
Озвучены четыре сценария распространения коронавируса Озвучены четыре сценария распространения коронавируса Число заболевших COVID курганцев растет из-за снятия ограничений Число заболевших COVID курганцев растет из-за снятия ограничений Российские регионы продолжают портить статистику по COVID. Там растет число больных Российские регионы продолжают портить статистику по COVID. Там растет число больных
Комментарии 1
В мире , Видео , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Видео
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Раскрыты сценарии распространения коронавируса
00:36
Раскрыты сценарии распространения коронавируса
В мире
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП
00:11
Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП
Происшествия
Россия меняет правила въезда в страну на фоне пандемии
00:27
Россия меняет правила въезда в страну на фоне пандемии
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение