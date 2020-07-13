Древнейшей нужна помощь: проститутки вышли на протесты

В Гамбурге проститутки и владельцы борделей вышли на митинг, чтобы добиться снятия эпидемиологических ограничений на их работу. Работники секс-индустрии возмущены тем, что публичным домам все еще запрещено открываться, пока многолюдные бары и рестораны уже вовсю принимают посетителей. Проститутки, устроившие акцию, требуют разрешения на работу, называя себя «профессионалами в области гигиены».

Проститутки и владельцы публичных домов Германии устроили протесты на улицах Гамбурга с требованием разрешить им возобновить свою деятельность на фоне пандемии COVID-19, сообщает издание DW.

Германские власти по сей день не позволяют открыться борделям из-за эпидемиологической ситуации в стране. Работники секс-индустрии называют это решение несправедливым: пока им запрещено оказывать услуги, бары и рестораны, где собираются толпы людей, вовсю работают.

По словам сотрудниц публичных домов и бизнесменов, они уже несколько месяцев голодают из-за невозможности возобновить деятельность. В связи с этим работники сферы вышли на улицы Гамбурга с плакатами, на которых указаны их требования. Многие из активистов прикрыли свои лица маскарадными масками, чтобы сохранить анонимность. Транспарантами с лозунгами увешаны и окна публичных домов, где работают митингующие.

Главными лозунгами пикета стали фразы: «Древнейшая профессия нуждается в помощи», «Мы профессионалы в области гигиены!» и «Мы платим налоги, и теперь нам никто не помогает!».

Федеральная ассоциация работников секс-индустрии, которая и организовала митинг, утверждает, что из-за эпидемиологических ограничений, наложенных на деятельность публичных домов, их сотрудники подвержены еще большей угрозе заражения COVID-19: они вынуждены нарушать правила и работать во время пандемии нелегально, чтобы прокормить себя и свою семью.

Организация в очередной раз обратилась к властям с просьбой открыть бордели, которые готовы соблюдать меры безопасности — в частности ношение масок для лица, вентилирование помещений и запись контактных данных посетителей.

«Проституция рискованна ровно настолько же, насколько и оказание других услуг, таких как массаж, косметические процедуры или даже танцы. Гигиена является частью бизнеса проституции», — сообщили в ассоциации Reuters.

Аналогичная акция уже прошла 2 июня в Берлине у Бранденбургских ворот — она была приурочена к Международному дню секс-работников. В мероприятии приняли участие около 40 проституток и владельцев борделей. Они держали в руках красные зонты — символы движения против ущемления работников секс-бизнеса. На зонтах была напечатана надпись: «Секс — это тоже работа».

«Мы протестуем против планов правительства и против действующего запрета из-за коронавируса. Я лично работаю самостоятельно и официально зарегистрирована, но сейчас я вообще не могу оказывать услуги, хоть и получаю финансовую поддержку властей», — рассказала одна из активисток РИА «Новости».

Она отметила, что не оказывает услуги во время карантина, так как боится штрафа в €5 тыс., которым грозятся власти. «Проблема в том, что я опасаюсь, что власти могут воспользоваться нынешней ситуацией и совсем запретить сферу сексуальных услуг. Это ведь тоже работа. В таком случае она уйдет в подполье, будут процветать преступность, торговля людьми», — заявила девушка.

Незадолго до этой акции, в середине мая, 16 депутатов бундестага призвали криминализировать покупку секс-услуг из-за того, что «проституция имеет эпидемиологический эффект супер-распространителя». «Половые акты обычно не совместимы с социальным дистанцированием»,

— говорится в письме 16-ти парламентариев, которое оказалось в распоряжении портала aerzteblatt.de.

Инициативу чиновников поддержала даже глава защищающей права женщин организации Solwodi Хельга Таух.

Федеральная ассоциация секс-работников ответила письмом на данное предложение депутатов — в нем представители секс-индустрии попросили снова дать им возможность «получать доход и предлагать потребителю качественные услуги, основанные на принципах гуманизма и являющиеся для него базовыми».

Кроме того, в письме организация указала правила санитарно-эпидемиологической безопасности, которым публичные дома обязуются следовать. Так, ассоциация предложила сократить число проституток в борделе до 10 человек — в более крупных заведениях их может быть больше.

Инициативой предлагается ввести запрет на использование всех комнат борделя. Зато секс-работницам, возможно, позволят ездить к клиентам в частные дома и на квартиры.

При встрече с клиентами проститутки должны быть в медицинских масках — комнаты для приема гостей обещают дезинфицировать. «В проституции всегда были высокие стандарты гигиены», — подчеркнули в ассоциации.