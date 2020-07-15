Городской совет Ситки ( штат Аляска США ) во вторник одобрил резолюцию, предполагающую перенос из центрального парка в помещение музея статуи Александра Баранова (1747-1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков. Трансляция заседания совета ведется на его сайте.

Речь идет о памятнике, расположенном в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений. Статуя работы скульптора Джоан Багби-Джексон была подарена муниципалитету в 1989 году одной из местных семей и с тех пор установлена в парке перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.

В резолюции предлагается "как можно скорее" переместить статую в музей, где она будет представлена в "историческом контексте". Инициативу поддержали шесть членов совета, против высказалась одна его представительница. Как констатировала служащая совета, "предложение принято".

Авторами резолюции являются два члена совета. В документе говорится, что Ситка находится на тех землях, где ранее были поселения представителей коренного населения этого региона Аляски — тлинкитов. По версии авторов, Баранов, стоявший во главе Российско-американской компании, "осуществлял непосредственный надзор за порабощением народов тлинкитов и алеутов". При нем якобы нарушались законы коренных народов, их представители подвергались жестокому обращению. В документе утверждается, что все это "причиняет боль коренным народам и по сей день".

На заседании также должны были рассмотреть инициативу о вынесении вопроса о возможном перемещении статуи в какое-либо другое место на голосование в октябре. Авторы этого предложения отказались от него, после того как была одобрена первая резолюция.