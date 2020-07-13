Человечество предостерегли от новой опасности

Около 700 млн жителей Земли в 2019 году так или иначе столкнулись с проблемой нехватки пищи. В 2020 году ситуация с голодом в мире ухудшится.

Об этом говорится в сводном докладе нескольких структур, занимающихся при ООН проблемой голода, передаёт «Интерфакс». Согласно документу, наибольшее число случаев, связанных с нехваткой продуктов питания, отмечено в Азии, а в Африке зафиксированы самые высокие темпы распространения голода.

За последние пять лет число голодающих выросло на 60 млн По данным ООН, около 281 млн жителей Азии, 250 млн жителей Африки и 48 млн жителей Латинской Америки страдают от голода. Специалисты утверждают, что в 2020 году ситуация станет значительно хуже из-за пандемии коронавируса. К концу текущего года вызванные распространением болезни экономические трудности могут привести к тому, что число голодающих увеличится на более чем 130 млн человек.

Поскольку прогресс в борьбе с проблемой голода забуксовал, пандемия коронавирусной инфекции усиливает случаи незащищённости и несоответствия глобальных продовольственных систем, под которыми понимаются вся деятельность и процессы, влияющие на производство, распределение и потребление продовольствия, — гласит доклад.

ЮНИСЕФ. ООН ежегодно анализирует ситуацию с голодом в мире. Доклад по этому вопросу готовится Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, Международным фондом сельскохозяйственного развития, ВОЗ