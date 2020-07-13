Украина поставила точку в переговорах с РФ по Донбассу

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В российско-украинских переговорах по Донбассу поставлена «точка» 

Павел Тиунов 32 минуты назад
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поставил «точку» в переговорах с Россией по Донбассу, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что представителям РФ необходимо придерживаться минских соглашений, а не «ставить их с ног на голову».
Кулеба отметил, что взаимоотношения Украины с Донбассом должны выстраиваться без учета российских интересов. Любые попытки провести реинтеграцию на условиях РФ, по его словам, не будут приняты. Он заявил, что России следует начать выполнять минские соглашения с полного прекращения огня в регионе.
«Точка», — отрезал министр.
Кулеба пояснил, что в настоящее время Россия пытается спровоцировать проведение в Украине политических реформ, игнорируя при этом остальные пункты соглашений.
«Это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую», — резюмировал дипломат.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин выразил разочарование тем фактом, что Киев не выполняет требования ни минских, ни парижских соглашений. Об этом стало известно по результатам заседания Совета безопасности РФ.
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В мире , Видео , Дмитрий Кулеба , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , Lenta.ru
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