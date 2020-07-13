Украина поставила точку в переговорах с РФ по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поставил «точку» в переговорах с Россией по Донбассу, сообщает Lenta.ru . Он подчеркнул, что представителям РФ необходимо придерживаться минских соглашений, а не «ставить их с ног на голову».

Кулеба отметил, что взаимоотношения Украины с Донбассом должны выстраиваться без учета российских интересов. Любые попытки провести реинтеграцию на условиях РФ, по его словам, не будут приняты. Он заявил, что России следует начать выполнять минские соглашения с полного прекращения огня в регионе.

«Точка», — отрезал министр.

Кулеба пояснил, что в настоящее время Россия пытается спровоцировать проведение в Украине политических реформ, игнорируя при этом остальные пункты соглашений.

«Это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую», — резюмировал дипломат.