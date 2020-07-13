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В НАТО обеспокоены необычайной активностью РФ 

Артём Кульша 57 минут назад
В НАТО обеспокоены необычайной активностью РФ
Фото: РИА Новости
Активность подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) России на севере Атлантического океана — самая масштабная за все времена. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он назвал Североатлантический Альянс региональным объединением, а значение акватории Атлантического океана для него — центральным. Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора сообщил, что активность подводных лодок ВМФ России на севере Атлантического океана в последние годы — самая масштабная за все времена.
Также он выразил обеспокоенность использованием Россией ряда новых боевых систем, в частности, ракетных комплексов с ракетой 9М729, которые Москва якобы разместила в Европе.
«Мы нуждаемся в новом соглашении о разоружении, но не в новой гонке вооружений», — заявил Столтенберг, выразив уверенность в способности России и НАТО прийти к взаимопониманию.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США, члена Североатлантического Альянса, в том, что хотят вернуть себе глобальное доминирование, ведут демонтаж архитектуры контроля вооружений и отказываются переподтвердить принцип о том, что ядерная война не должна быть развязана, так как в ней не может быть победителей.
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Комментарии
В мире , Йенс Столтенберг , Сергей Лавров , НАТО
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