В НАТО обеспокоены необычайной активностью РФ 

Йенс Столтенберг. Активность подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) России на севере Атлантического океана — самая масштабная за все времена. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь НАТО

Он назвал Североатлантический Альянс региональным объединением, а значение акватории Атлантического океана для него — центральным. Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора сообщил, что активность подводных лодок ВМФ России на севере Атлантического океана в последние годы — самая масштабная за все времена.

Также он выразил обеспокоенность использованием Россией ряда новых боевых систем, в частности, ракетных комплексов с ракетой 9М729, которые Москва якобы разместила в Европе.

«Мы нуждаемся в новом соглашении о разоружении, но не в новой гонке вооружений», — заявил Столтенберг, выразив уверенность в способности России и НАТО прийти к взаимопониманию.