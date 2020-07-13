Результаты выборов в Польше расстроили Запад и Украину 

Президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок. На ближайшие пять лет и законодательная, и исполнительная ветви власти в стране останутся под контролем консервативной партии «Право и справедливость» («ПиС»). Но победа не далась Дуде легко: он обогнал либерального кандидата Рафала Тшасковского чуть больше, чем на 1%. Польша оказалась разделена почти пополам: на Восток, который поддержал Дуду, и Запад, проголосовавший за смену курса. Любопытно, что поляки в России тоже отдали голоса за либерала Тшасковского.

Польша — парламентская республика, но президент в ней избирается всенародным голосованием, обладает законодательной инициативой и правом вето. Избрание Тшасковского грозило Польше расколом системы власти: либеральный глава исполнительной ветви против парламента, остающегося по контролем консерваторов из «Права и справедливости».

Но по результатам подсчёта 99,97% голосов, действующий президент набрал 51,21%, а оппозиционный кандидат — 48,79%. Тшасковский признал своё поражение, но заявил, что будет настаивать на тщательном расследовании предполагаемых нарушений в ходе голосования. Явка на выборах была самой высокой с 1990 года — 68,2%. То, что поляки так массово двинулись на избирательные участки, несмотря на угрозу коронавируса, говорит о расколе в польском обществе.

Консервативная повестка и щедрые социальные программы обеспечили Дуде поддержку сельских жителей и старшего поколения. Кандидат от либеральной «Гражданской платформы» и мэр Варшавы Рафал Тшасковский заручился симпатиями молодёжи, жителей больших городов и выпускников университетов. Хорошо заметно и региональное разделение: западные регионы в большинстве своём проголосовали за Тшасковского, восточные — за Дуду.

Результаты голосования на зарубежных участках всё ещё подсчитываются, но, как рассказали NEWS.ru в посольстве Польши в Москве, на избирательном участке в диппредставительстве в первом туре победил Тшасковский. Скорее всего, такая картина сохранится и во втором туре, учитывая, что мэру Варшавы должны отойти голоса тех, кто голосовал за других оппозиционных кандидатов. То ли московские поляки устали от оголтелой антироссийской риторики представителей «ПиС», то ли поддержали Тшасковского, как жители мегаполиса. На участках в США ситуация обратная: в первом туре уверенно побеждал Дуда.

Нельзя сказать, что какой-то из двух кандидатов был более благоприятен для России: в Польше сложился консенсус по поводу отношений как с Москвой, так и с Вашингтоном. Но с «Гражданской платформой» традиционно связывались надежды если не на перезапуск отношений с Россией, то хотя бы на осторожное сближение. По крайней мере, Бронислав Коморовский , который был президентом Польши до Дуды, выражал надежду на восстановление связей, хотя его предложения не были реализованы.

Кого действительно может расстроить переизбрание Дуды, так это лидеров западных стран Евросоюза . В Брюсселе считают, что за время правления консервативного президента Польша отошла от демократических европейских ценностей: были приняты законы, направленные на ограничение свободы судов, прав ЛГБТ, абортов. Кроме того, в этом году Польша председательствует в «Вишеградской четвёрке» (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и может использовать это для консолидации оппозиции Брюсселю в Восточной Европе. Победа Дуды — знак лидерам ЕС и партнёрами по «четвёрке»: простые поляки поддерживают консервативный курс Варшавы.

Результаты выборов также не обрадуют украинцев. В последние пять лет Польша вела довольно жёсткую миграционную политику: рабочих мигрантов из Украины в страну пускали, но закрепиться им не давали. Большинство виз предусматривали лишь временное разрешение на работу сроком не более полугода.

С одной стороны, Польша приглашает много экономических мигрантов, но с другой, она не создаёт механизмов для их интеграции, не давая им стать полноценными членами общества, — приводит сайт Balkan Insight слова украинской жительницы Польши Марты Романкив.

Украинцы, разумеется, не хотят ограничиваться случайными сезонными заработками у более богатого соседа и ратуют за либерализацию миграционной политики. Если бы президентом стал Тшасковский, то он, обладая правом вето, мог хотя бы блокировать наиболее неблагоприятные для мигрантов законы.