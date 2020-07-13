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Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели 

Артём Кульша 18 минут назад
Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели
Фото: ТАСС
Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала фейковую запись телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом журналист Александр Коробко заявил изданию «Царьград».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал запись разговора Путина с Порошенко от 30 апреля 2015 года. На ней, в частности, Путин признался, что не знает, как официально называется праздник Первого мая, и назвал Украину интересной и красивой страной, а Порошенко высмеял то, что западные партнеры Украины считают возможность введения миротворцев в Донбасс российской ловушкой.
Сегодня Коробко назвал запись фейковой и высказал мнение, что ее обнародовала СБУ — организация предателей и изменников, которые работают на США.
По его словам, СБУ предала Украину, Россию и Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР, в недрах которого родилась, потому что должна была стать сестринской организацией общей системы безопасности с Россией, но не стала.
«СБУ предала своего отца, грубо говоря», — считает журналист.
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Комментарии
В мире , Александр Коробко , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Владимир Путин , СБУ , Верховная Рада
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