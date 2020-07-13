Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели 

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал запись разговора Путина с Порошенко от 30 апреля 2015 года. На ней, в частности, Путин признался, что не знает, как официально называется праздник Первого мая, и назвал Украину интересной и красивой страной, а Порошенко высмеял то, что западные партнеры Украины считают возможность введения миротворцев в Донбасс российской ловушкой.

Сегодня Коробко назвал запись фейковой и высказал мнение, что ее обнародовала СБУ — организация предателей и изменников, которые работают на США.

По его словам, СБУ предала Украину, Россию и Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР, в недрах которого родилась, потому что должна была стать сестринской организацией общей системы безопасности с Россией, но не стала.