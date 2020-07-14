Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США рассказали о производстве перспективной вакцины от коронавируса 

РИА Новости и ещё 12 36 минут назад
Производство перспективной вакцины от коронавируса в США начнется до конца лета, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
"Когда точно начнется производство материалов для вакцины? Вероятно, через 4-6 недель. Мы будем ее активно производить до конца лета", — сказал представитель администрации.
Кроме того, по его словам, США рассчитывают произвести 300 миллионов доз к началу 2021 года. Это количество доз немного меньше населения США.
Одобренных для применения вакцин от COVID-19 пока не существует, но США уже налаживают мощности для их производства. Возможен вариант, когда перспективную вакцину начнут производить еще до окончания клинических испытаний, чтобы не терять время на случай одобрения со стороны регуляторов.
Последние новости
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19 Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19 В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
В мире , Видео , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Майами назвали «новым Уханем»
Майами назвали «новым Уханем»
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели
Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели
Видео
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
00:09
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
Политика
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Раскрыты сценарии распространения коронавируса
00:36
Раскрыты сценарии распространения коронавируса
В мире
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП
00:11
Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение