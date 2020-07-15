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Ассоциация журналистов заявила о задержании корреспондентов в Белоруссии 

РИА Новости и ещё 24 15 минут назад
Журналисты заявили о задержаниях в Белоруссии
Фото: Reuters
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали более 10 сотрудников СМИ, в том числе иностранных, во время освещения несанкционированных уличных акций протеста, их уже отпустили, сообщила в среду Белорусская ассоциация журналистов.
Вечером в разных городах Белоруссии люди вышли на несанкционированные акции протеста после того, как Центризбирком отказал в регистрации кандидатами в президенты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало. В Минске люди собирались в группы в разных частях белорусской столицы и, как правило, расходились при появлении сотрудников милиции. Однако произошли несколько стычек протестующих с сотрудниками ОМОНа.
"Во время акций протеста задерживались журналисты, которые вели прямые трансляции с места событий", — говорится в сообщении организации.
Отмечается, что в Минске задерживали журналистов "Еврорадио", портала tut.by, "Радио Свобода", "Нового часа", "Белсата", они были спустя некоторое время отпущены из отделений милиции без составления протоколов. По информации ассоциации, также задерживался оператор ВВС Энди Смайт. Его также отпустили из милиции примерно через час без составления протокола.
Согласно сообщению, в Гомеле задерживались журналисты "Сильных новостей", а в Бресте — корреспонденты tut.by и сайта "Первый регион".
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, выборы назначены на 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко. Во вторник в соцсетях появились призывы выйти вечером на улицы белорусских городов, МВД Белоруссии призвало граждан не поддаваться на поступающие из-за границы призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , радио "Свобода" , Минск
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