Правоохранители, пытаясь задержать участников митингов, применяют силу. Сами протестующие дают отпор полицейским. Кадры одного из столкновений опубликованы в Telegram -канале RT.

На видео заметно, как бойцы спецподразделения пытаются поймать протестующих. Пока те убегают, другие участники акции сами бросаются с боем на силовиков. По данным правозащитного центра «Весна», которые приводит РИА Новости, в Белоруссии задержано уже более ста человек.

Митинги из-за отказала допустить к выборам бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте. В столице протестующие заняли улицу Немига.

Сам Бабарико в настоящий момент находится в СИЗО . Его подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Он уже обратился в комитет по правам человека ООН , заявив о необоснованном задержании и заключении под стражу.