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Акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом 

Lenta.ru и ещё 23 13 минут назад
Правоохранители, пытаясь задержать участников митингов, применяют силу. Сами протестующие дают отпор полицейским. Кадры одного из столкновений опубликованы в Telegram-канале RT.
На видео заметно, как бойцы спецподразделения пытаются поймать протестующих. Пока те убегают, другие участники акции сами бросаются с боем на силовиков. По данным правозащитного центра «Весна», которые приводит РИА Новости, в Белоруссии задержано уже более ста человек.
Митинги из-за отказала допустить к выборам бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте. В столице протестующие заняли улицу Немига.
Сам Бабарико в настоящий момент находится в СИЗО. Его подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Он уже обратился в комитет по правам человека ООН, заявив о необоснованном задержании и заключении под стражу.
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Особый резонанс среди населения страны вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и Бабарико. 14 июля ЦИК Белоруссии отказал последнему в регистрации в качестве кандидатов. Не был допущен и еще один оппонент Лукашенко, Виктор Цепкало. Светлана Тихановская, жена задержанного блогера, сможет принять участие в выборах.
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В мире , Видео , СНГ , ООН , Центризбирком России , ФСИН , РИА Новости
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