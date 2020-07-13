В Азербайджане задержали экс-министра обороны 

Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании экс-министра обороны страны Рагима Газиева , он обвиняется в призывах против государства и к захвату государственных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Задержание Газиева ведомство связывает с инцидентом на армяно-азербайджанской границе.

По данным пресс-службы, "12 и 13 июля экс-министр обороны Рагим Газиев, целенаправленно распространяя в соцсетях провокационную информацию, не соответствующую действительности, стал призывать граждан к действиям, ослабляющим обороноспособность страны, а также к организации массовых беспорядков и захвату государственных органов страны".

"Рагим Газиев был задержан на основании 281-ой (призывы против государства) и 282-ой (провокация) статей Уголовного кодекса Азербайджана", — добавили в ведомстве.

Служба Госбезопасности продолжает оперативно-следственные мероприятия.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении — Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно — в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.