Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Азербайджане задержали экс-министра обороны 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
В Азербайджане задержали экс-министра обороны
Фото: Youtube
Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании экс-министра обороны страны Рагима Газиева, он обвиняется в призывах против государства и к захвату государственных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Задержание Газиева ведомство связывает с инцидентом на армяно-азербайджанской границе.
По данным пресс-службы, "12 и 13 июля экс-министр обороны Рагим Газиев, целенаправленно распространяя в соцсетях провокационную информацию, не соответствующую действительности, стал призывать граждан к действиям, ослабляющим обороноспособность страны, а также к организации массовых беспорядков и захвату государственных органов страны".
"Рагим Газиев был задержан на основании 281-ой (призывы против государства) и 282-ой (провокация) статей Уголовного кодекса Азербайджана", — добавили в ведомстве.
Служба Госбезопасности продолжает оперативно-следственные мероприятия.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении — Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно — в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
Последние новости
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19 Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19 В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Комментарии
В мире , Кавказ , Рагим Газиев , Министерство обороны , МИД , РИА Новости , Азербайджан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Соседов оценил новость о разводе Пугачевой и Галкина
Соседов оценил новость о разводе Пугачевой и Галкина
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Падение маэстро: Алибасова увозят далеко и надолго
Падение маэстро: Алибасова увозят далеко и надолго
Видео
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Украина поставила точку в переговорах с РФ по Донбассу
03:36
Украина поставила точку в переговорах с РФ по Донбассу
В мире
Желающим улететь за границу россиянам назвали новые сроки
00:27
Желающим улететь за границу россиянам назвали новые сроки
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение