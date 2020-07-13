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Венгрия назвала условия для въезда россиян с 15 июля 

ТАСС 55 минут назад
Венгрия назвала условия для въезда россиян с 15 июля
Фото: depositphotos.com
Оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса рекомендовал правительству Венгрии внести Россию в список стран, приезжим из которых с 15 июля будет разрешен въезд с условием соблюдения двухнедельного карантина или предоставления медицинской справки об отсутствии заражения коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник официальный информационный портал венгерского правительства со ссылкой на руководителя канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйаша.
Согласно его информации, новые правила въезда в Венгрию начинают действовать с полуночи 15 июля. Власти этой страны классифицировали государства на три категории по уровню эпидемиологической обстановки — "красный", "желтый", "зеленый".
"В "красный" список вошли Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Косово, Белоруссия, Черногория, Украина, некоторые страны Азии. В "желтый" список вошли некоторые страны Евросоюза — Румыния, Португалия, Болгария, Швеция, а также Сербия, Россия, Великобритания, США и Китай. "Каждый приезжий из этих стран будет помещен в карантин, но сможет покинуть карантин после первого отрицательного анализа [на коронавирус]. Два отрицательных теста потребуется, если приезжий прибыл из страны "красного уровня", — говорится в сообщении. Все остальные страны вошли в "зеленый" список.
Граждане Венгрии, прибывающие из стран "желтого" и "красного" уровня, должны пройти медицинское обследование на границе, за исключением лиц, у которых при себе есть отрицательный тест на коронавирус. Если у приезжих по результатам медицинского обследования на границе будет выявлено подозрение на коронавирус, они должны быть помещены в карантин на 14 дней.
Гражданам других стран, не обладающих постоянным местом жительства в Венгрии, при прибытии из стран с "красным" уровнем въезд будет запрещен. "Иностранец при въезде из стран с "желтым" уровнем должен пройти медицинское обследование. В случае выявления инфекции они не смогут въехать на территорию Венгрии. В случае отсутствия подозрения на инфекцию иностранные граждане должны находиться в 14-дневном обязательном домашнем карантине", — отмечается в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, куда Россия может возобновить рейсы на первом этапе, среди которых, в частности, была и Венгрия. В то же время по решению Совета ЕС Россия не вошла в первоначальный перечень государств, с которыми сообщество готово открыть границы. Новая редакция списка "безопасных стран" должна быть подготовлена Советом ЕС к 15 июля.
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Комментарии
В мире , ЕС , Росавиация , Совет Европы , Минтранс РФ , Роспотребнадзор , Албания , Босния и Герцеговина , Венгрия
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