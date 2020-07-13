Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты ВОЗ прибыли в Китай 

RT на русском 1 час назад
Эксперты ВОЗ прибыли в Китай
Фото: Reuters
Два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Китай. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Она сообщила, что «по соглашению двух сторон, правительство Китая согласилось, чтобы ВОЗ направила в Пекин экспертов для сотрудничества и обменов с китайскими учеными по вопросу выявления источника COVID-19».
«В настоящее время два эксперта ВОЗ уже прибыли в Китай», — цитирует РИА Новости Хуа Чуньин.
При этом она отметила, что «ВОЗ также считает, что происхождение вируса — это продолжительный процесс, который может касаться множества стран, ВОЗ в дальнейшем при необходимости также может провести аналогичные инспекторские поездки и в другие страны».
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал, что организация в ближайшее время направит миссию в Китай для установления источника происхождения COVID-19.
В мае в ВОЗ заявили, что не нашли доказательств того, что рынок в китайской Ухани стал первым источником COVID-19.
Видео дня. Блогерша забеременела от пасынка и вышла за него замуж
RT на русском: последние новости
Заседание ОДКБ пройдёт в связи с обострением между Баку и Ереваном Заседание ОДКБ пройдёт в связи с обострением между Баку и Ереваном В США умерла жена Джона Траволты В США умерла жена Джона Траволты Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну
Комментарии
В мире , Хуа Чуньин , ВОЗ , РИА Новости , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
00:15
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
01:03
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
Происшествия Армия
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
00:22
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
02:35
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
Общество
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
01:29
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
Общество
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
01:00
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
Происшествия
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение