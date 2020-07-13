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Дуда сохранил пост президента Польши 

Российская Газета 2 часа назад
Дуда сохранил пост президента Польши
Фото: JANEK SKARZYNSKI / AFP
Действующий президент Польши Анджей Дуда сохранил свой пост, одержав победу на выборах главы государства, второй тур которых прошел в воскресенье. По данным Государственной избирательной комиссии, он заручился поддержкой 51,21 процента избирателей.
Его соперник, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получил 48,79 процента голосов, проинформировал председатель ГИК Сыльвестер Марциняк после обработки 99,97 процента бюллетеней.
Явка избирателей составила 68,12 процента.
По словам пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера, "победа президента Анджея Дуды — это, прежде всего, гарантия конструктивного сотрудничества между правительством и президентом". Он также отметил, что переизбрание Дуды означает продолжение нынешней внешней политики Польши.
По итогам первого тура, прошедшего 28 июня, Дуда набрал 43,5 процента голосов, Тшасковский — 30,46 процента. После второго тура разрыв сократился, и это, по мнению экспертов, должно вынудить власти страны искать компромиссы с оппозицией.
Стоит отметить, что полномочия президента в Польше весьма ограничены. Например, он обладает правом вето на принимаемые парламентом законы, но его сопротивление можно "обойти", набрав две трети голосов. Он назначает послов в зарубежные страны, но отчитываются они перед правительством, сформированным правящей партией. В случае, когда и президент является выходцем из этой партии, его существование становится практически незаметным. Он, как это было с Анджеем Дудой, выдвинутым партией "Право и Справедливость", тихо подписывает все законы, которые принимает Сейм, большинство в котором с 2015 года у той же партии. Другое дело, если президент представляет оппозицию. Такой была ситуация, когда в 2007 году парламентские выборы выиграла оппозиционная "Гражданская платформа", а главой государства был основатель "ПиС" Лех Качинский.
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Комментарии 1
В мире , Анджей Дуда , Лех Качиньский , Партия "Право и справедливость" , Польша
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