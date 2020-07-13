Дуда сохранил пост президента Польши 

Действующий президент Польши Анджей Дуда сохранил свой пост, одержав победу на выборах главы государства, второй тур которых прошел в воскресенье. По данным Государственной избирательной комиссии, он заручился поддержкой 51,21 процента избирателей.

Его соперник, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получил 48,79 процента голосов, проинформировал председатель ГИК Сыльвестер Марциняк после обработки 99,97 процента бюллетеней.

Явка избирателей составила 68,12 процента.

По словам пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера, "победа президента Анджея Дуды — это, прежде всего, гарантия конструктивного сотрудничества между правительством и президентом". Он также отметил, что переизбрание Дуды означает продолжение нынешней внешней политики Польши.

По итогам первого тура, прошедшего 28 июня, Дуда набрал 43,5 процента голосов, Тшасковский — 30,46 процента. После второго тура разрыв сократился, и это, по мнению экспертов, должно вынудить власти страны искать компромиссы с оппозицией.