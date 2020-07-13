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Посольство Венгрии удалило сообщение о разрешении въезда в страну для россиян 

Говорит Москва 27 минут назад
Европейская страна передумала впускать россиян
Фото: ТАСС
Посольство Венгрии удалило сообщение о разрешении въезда в страну для россиян.
Ранее дипмиссия разместила на своей странице в Facebook пост, где говорилось, что граждане России смогут посетить Венгрию с 15 июля.
Отмечалось, что путешественникам необходимо пройти медицинское обследование и предоставить два отрицательных теста на коронавирус. Если таких документов не будет, желающим въехать в Венгрию придётся две недели провести на карантине.
Сейчас эта публикация недоступна, отмечают «Известия». Теперь последнее сообщение на странице посольства датировано 9 июля.
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В мире , газета "Известия" , Венгрия
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