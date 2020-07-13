Европейская страна передумала впускать россиян

Посольство Венгрии удалило сообщение о разрешении въезда в страну для россиян.

Ранее дипмиссия разместила на своей странице в Facebook пост, где говорилось, что граждане России смогут посетить Венгрию с 15 июля.

Отмечалось, что путешественникам необходимо пройти медицинское обследование и предоставить два отрицательных теста на коронавирус. Если таких документов не будет, желающим въехать в Венгрию придётся две недели провести на карантине.

Сейчас эта публикация недоступна, отмечают «Известия». Теперь последнее сообщение на странице посольства датировано 9 июля.