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Китай введет санкции в отношении законодателей США 

ТАСС 2 часа назад
Китай введет антиамериканские санкции
Фото: ТАСС
Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР. Об этом заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Действия американской стороны (по введению санкций в отношении китайских чиновников — прим. ТАСС) являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, грубо нарушают основные принципы международных отношений и наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям. Китайская сторона решительно осуждает это. В ответ на неправомерные действия американской стороны Китай принял решение о введении санкций в отношении посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио, Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита", — заявила дипломат.
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В мире , Хуа Чуньин , Тед Круз , Крис Смит , Марко Рубио , МИД , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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