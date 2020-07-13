Пока вы спали: Трамп отомстит русским 

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В США пообещали «решительные меры» в случае сговора РФ талибов*

«Это важные утверждения. Если они будут подтверждены, то я могу гарантировать вам, что президент примет решительные меры», — заявил О'Брайен, подчеркнув, что уже разработаны варианты реакции на сотрудничество России с боевиками, если оно подтвердится.

При этом, по данным издания, министр обороны США Марк Эспер заявил, что американская армия, включая разведывательные службы, пока не располагает подтверждением информации о том, что Россия платила боевикам в Афганистане за убийство американских военнослужащих.

В России подорожал анальгин

Анальгин российского производства в июне в среднем подорожал на 26,5%, до 17 рублей за упаковку из десяти таблеток дозировкой 500 мг. Об этом пишет газета «Известия».

По мнению опрошенных изданием экспертов, рост цен на анальгин связан с повышением стоимости импортных субстанций из-за падения рубля и пандемии коронавируса, приведшей к остановке химпроизводств в Индии и Китае. При этом в будущем возможен рост цен и на другие лекарства, отметили они.

Число новых компаний в мае сократилось вдвое

По данным Федеральной налоговой службы, в мае 2020 года на фоне пандемии коронавируса число зарегистрированных юрлиц в России уменьшилось в два раза по сравнению с предыдущим годом и составило 11,2 тыс. Схожую динамику продемонстрировали и индивидуальные предприниматели. Число новых ИП снизилось в 2,4 раза, до 27 тыс., сообщают «Известия».

При этом на 40% снизилось и количество ликвидированных фирм. С 54 тысяч в мае 2019 года до 32 тысяч в этом году. В Минэкономразвития объяснили такую статистику ограничительными мерами на фоне пандемии COVID-19 и поддержкой бизнеса, которая принесла результаты.

В Москве отменены почти все ограничения

В Москве с 13 июля начался новый этап отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Все работники могут вернуться в офисы, студенты посещать вузы, а абитуриенты сдавать экзамены очно, разрешена работа аттракционов, парков культуры и отдыха, детских лагерей, кружков и секций, а также художественных, музыкальных и спортивных школ. Об этом пишет РИА Новости.

Однако сохраняется запрет на посещение кинотеатров, а также на массовые и развлекательные мероприятия на открытом воздухе. Ношение масок и перчаток обязательно в общественном транспорте, магазинах, медцентрах и других общественных местах.

Россиянам на удаленке вернут расходы на электричество

Минтруд поддержал проект поправок в Трудовой кодекс России, оговаривающий возможность компенсации расходов, связанных с использованием сотрудниками личного оборудования. Об этом пишут «Известия».

В законопроекте, подготовленном депутатами Госдумы , защищаются права дистанционных сотрудников, в том числе их право не находиться на связи круглосуточно, а также предусмотрен порядок компенсации дополнительных расходов, например, затрат на электроэнергию и амортизацию личного компьютера.

Однако, согласно тексту законопроекта, компенсация не будет обязанностью работодателя, это скорее предмет торга, отмечает газета.