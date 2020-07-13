В команде Зеленского оценили перспективу роспуска Рады 

В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского скептически оценивают перспективу возможного роспуска парламента. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию назвал парламент «явно работоспособным» несмотря на проблемы с принятием некоторых законопроектов.

«Да, голосования сейчас проходят куда сложнее, чем несколько месяцев назад. Но это же нормально. А вот следующий состав парламента вполне может оказаться куда более конфликтным, мелкофрагментированным и шантажным», — заявил он.

Советник также заявил, что в команде президента не видят проблемы в том, что некоторые голосования проходят благодаря другим фракциям. По словам Подоляка, это свидетельствует о наличии в парламенте «нормального обсуждения среди всего спектра политических групп». Он считает, что в идеальной ситуации «адекватные инициативы должны поддерживаться разными политическими группами, независимо от их идеологий или ситуативной политической игры».