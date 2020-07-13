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В тающих льдах Альп нашли отрывки послания Ганди 

ТК «Звезда» 1 час назад
В тающих льдах Альп нашли отрывки послания Ганди
Фото: Free-Photos, Pixabay
Газета, в которой напечатана речь премьер-министра Индии, будет храниться в кафе у подножия Монблана.
В тающих ледниках в горах французских Альп обнаружили обрывки газеты, на которых напечатана речь Индиры Ганди.
По данным The Guardian, они попали туда во время авиакатастрофы в январе 1966 года. Тогда на горе Монблан разбился самолет Air India Boeing 707. Все находившиеся на борту пассажиры погибли.
Тимоти Моттин, который нашел газету, рассказал, что в тексте говорится о вступлении Индиры Ганди на пост премьер-министра Индии 19 января 1966 года. Также там опубликована ее торжественная речь.
«Сейчас обрывки газеты сохнут, но находятся в очень хорошем состоянии», — рассказал Моттин.
Мужчина рассказал, что не будет выставлять находку на продажу. С газетой 1966 года сможет ознакомиться любой, кто посетит его кафе у подножия Монблана.
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В мире , Индира Ганди
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