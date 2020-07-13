В тающих льдах Альп нашли отрывки послания Ганди 

Газета, в которой напечатана речь премьер-министра Индии, будет храниться в кафе у подножия Монблана.

В тающих ледниках в горах французских Альп обнаружили обрывки газеты, на которых напечатана речь Индиры Ганди

По данным The Guardian, они попали туда во время авиакатастрофы в январе 1966 года. Тогда на горе Монблан разбился самолет Air India Boeing 707. Все находившиеся на борту пассажиры погибли.

Тимоти Моттин, который нашел газету, рассказал, что в тексте говорится о вступлении Индиры Ганди на пост премьер-министра Индии 19 января 1966 года. Также там опубликована ее торжественная речь.

«Сейчас обрывки газеты сохнут, но находятся в очень хорошем состоянии», — рассказал Моттин.

Мужчина рассказал, что не будет выставлять находку на продажу. С газетой 1966 года сможет ознакомиться любой, кто посетит его кафе у подножия Монблана.