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Азербайджан нанес точечный удар по армии Армении 

Lenta.ru 28 минут назад
Азербайджан нанес точечный удар по Армении
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Азербайджана нанесли точечный удар по опорному пункту армянской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.
По информации ведомства, в ночь с 12 на 13 июля на границе сохранялась напряженная обстановка.
Ранее власти Азербайджана обвинили Армению в обстреле мирного населенного пункта из 120-миллиметровых минометов. Они сообщили о том, что армянские военнослужащие вели огонь по селу Агдам Товузского района.
12 июля Министерство обороны Азербайджана заявило о перестрелке на границе с Арменией. По утверждению азербайджанской стороны, бои начались после того, как подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана из артиллерийских установок.
Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. Армения, изначально отрицавшая свое прямое участие в конфликте, вскоре задействовала регулярные войска.
В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.
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В мире , Армия , Азербайджан , Армения
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