Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский 

Победа Анджея Дуды своего рода сюрприз: еще два-три месяца назад соцопросы сулили ему поражение во втором туре от любого из основных соперников, однако ему удалось переизбраться президентом на второй пятилетний срок, пускай и фотофинишем.

Два-три месяца назад, если кто вдруг забыл, была пандемия и был карантин. С тех пор недовольные польской властью успели немного развеяться, а пенсионеры прекратили затворничество и рискнули дойти до избирательных участков, к чему их всячески призывала власть. Поэтому Дуда и победил, а если бы правом голоса в Польше обладали исключительно пенсионеры, победил бы еще в первом туре.

Любовь польских стариков к правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) давно уже стала акцентированной частью польской политики. В свое время умеренно либеральная «Гражданская платформа» (главная оппозиционная сила в республике) даже использовала на выборах призыв «спрячь бабушкин паспорт», обращенный к ее более молодым избирателем.

Также президента Дуду поддерживают ревностные католики, евроскептики и «квасные патриоты» (этот напиток по-прежнему роднит нас с поляками), особенно сильно — в тех воеводствах, которые входили в Российскую империю, за исключением столичной Варшавы . Это связывают с припадочной русофобией ПиС, что, скорее всего, справедливо, но справедливости ради стоит признать и то, что правлению этой партии сопутствуют внушительные успехи в экономике, ради которых поляки готовы потерпеть власть «постыдных мракобесов», как называют Дуду и Ко либеральная польская молодежь.

Кстати, эта самая молодежь относится к России и русским значительно более приязненно, чем старшее поколение, но в ближайшие годы политику страны будет определять поколение Дуды и лично Дуда, так что его переизбрание обычно трактуют как плохую новость для Москвы . Да, Польша — парламентская республика, но президент там значительно более влиятельная фигура, чем, например, в Германии — он представляет страну на внешней арене и обладает правом как законодательной инициативы, так и вето.

Всем этим Дуда активно пользуется в том числе для того, чтобы насолить Москве. Чего стоят одни только «войны исторической памяти», активнейшим закоперщиком которых выступил польский президент.

Но, хотя нам априори не может нравиться фальсификация история ВОВ и снос памятников красноармейцам, на переизбрание ставленника ПиС можно посмотреть и с другой стороны, после чего выяснится, что не такая уж это и плохая новость для нас. Прежде всего, потому, что она является однозначно и безоговорочно плохой для других региональных игроков — Берлина, Брюсселя и Киева.

Если говорить только о внешней политике, после первого тура выборов польская власть эксплуатировала не столько антироссискую, сколько антинемецкую тему. Надо понимать, что «войны памяти» от ПиС обращены в том числе и против ФРГ, от которой поляки требуют «чувства вечной вины» и репараций за оккупацию. На сей раз дело дошло даже до дипломатического скандала, в рамках которого Польша обвиняла немецкую прессу в попытке повлиять на выборы, другими словами, в работе против Дуды, которого эта самая пресса действительно терпеть не может.

Тут дело не только в тонкостях немецко-польских отношений, но и в том, что Германия остается ведущей силой Евросоюза , а Польша, наряду с Венгрией, его «больной человек». То есть страна, ориентирующаяся в большей степени на Вашингтон, чем на Брюссель, хуже того, противопоставляющая себя принятым в столице ЕС ценностям. Другими словами, ПиС претендует на лидерство в альтернативном европейском проекте — консервативном, без гей-браков и дармоедов-еврочиновников.

Линия разлома при дальнейшем развале Евросоза должна пройти именно по Польше — оснований для этого предостаточно. Это, конечно, вопрос будущего, но и в настоящем ПиС пытаются подвергнуть своеобразной международной изоляции как шовинистов и мракобесов.

Таким образом, победа Дуды — это поражение функционеров Евросоюза и лично Ангелы Меркель, которая не смогла «продать» полякам альтернативное видение Европы, хотя и пыталась это сделать. Президентом Польши останется несносный, неудобный, органически чужой для них человек. Достаточно вспомнить, что Варшава стала единственной столицей ЕС, проголосовавшей против назначения поляка Дональда Туска председателем Евросовета , поскольку прежде он возглавлял ту самую «Гражданскую платформу» и считается личным врагом «серого кардинала» ПиС Ярослава Качиньского

Не обрадуются этой победе и в Киеве. Еще при президенте Порошенко поляки официально предупредили Украину, что «с Бандерой она в Европу не войдет» — в ПиС собрались люди в этом смысле принципиальные и крайне чувствительные к украинскому национализму. Президент Зеленский и сам бы не прочь «в Европу без Бандеры», но не может — такова инерция всего украинского государственного проекта, четко проявившаяся как раз в последний год. Фактически, страна находится в заложниках у национал-радикалов, диктующих властям свою волю и угрожающих в противном случай пойти на вооруженный бунт.

Вскоре после своего избрания Зеленский все-таки попытался улучшить отношения с Польшей, и Дуда даже пошел ему навстречу, предложив в сложных исторических вопросах просто «дружить» против Москвы. Бывший комедиант на это купился, а теперь расплачивается обвальным падением рейтингов, поскольку националисты его за эдакое поддакивание не полюбили, а русскоязычные избиратели, которым советский взгляд на историю Украины гораздо ближе, в поддержке отказали.

Консервативная власть в Варшаве есть органический противник националистической власти в Киеве и преграда для его дальнейшей интеграции на западном направлении. И хотя Зеленский ни в коем случае не националист, противопоставить что-либо националистам он не может и вынужден идти у них на поводу.

В совокупности все это не позволяет воспринимать президента Дуду в однозначно негативном свете. Да, он наш враг, но этот враг вносит раскол и рознь в евросозовский лагерь, расшатывая его политический фундамент. России всегда было удобнее реализовывать свои интересы через национальные правительства тех или иных членов ЕС, чем через евросоюзовскую бюрократию с ее «едиными стандартами», «цивилизационной солидарностью» и «практикой санкционного сдерживания». Поэтому среди российских «лидеров мнений» и принято болеть за разного рода евроскептикрв типа Марин Ле Пен , а Дуда нам пускай и не друг, но — тот самый евроскептик.

Если бы президентом Польши избрался соперник Дуды — мэр Варшавы Рафал Тшасковский, на киевском, берлинском и брюссельском направлении внешней политики поляков резко потеплело, а Евросоюз избавился бы от существенной части внутренних противоречий. Для польских либералов вопросы исторических обид гораздо менее значимы, а это значит, что тому самому «Бандере» фактически дали бы «зеленый свет»: Варшава превратилась бы в лоббиста интеграции Украины в ЕС под соусом типа «нужно думать о будущем, а не о прошлом».

Но тот же самый отказ от обид 80-летней давности не повлиял бы на отношения с Россией приблизительно никак, просто на первое место переместились бы противоречия другого рода. Ели Дуда и Ко — русофобы «нутряные», идейные, то политики типа Тшаковского русофобы политические — при них против Москвы продолжили бы «воздвигать санитарную стену» и «выстраивать антитоталитарный фронт», но не из-за разногласий по Сталину, а из-за всех остальных разногласий по Крым включительно.

Гораздо лучше, когда за антироссийскую повестку отвечают не современные, «приятные во всех отношениях» политики, а ПиС с их крайне сомнительной, с точки зрения европейских либералов и брюссельских политменеджеров, репутацией. Клерикальный сельский национализм однопартийцев пана Дуды идеальный фон для того, чтобы русофобия казалась устаревшим и постыдным явлением, чем она, кстати говоря, и является.