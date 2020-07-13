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В Германии за сутки умер один человек с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Германии за сутки умер один человек с коронавирусом
Фото: © Robert Michael
Только один больной COVID-19 скончался в Германии за сутки, общее число летальных исходов достигло 9064, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 248 новых случаях и трех летальных исходах.
Общее количество выявленных случаев заражения в Германии за сутки увеличилось на 159 и достигло 198 963. После заражения выздоровели 185,1 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 273), Северном Рейне-Вестфалии (44 974) и Баден-Вюртемберге (36 041). В Берлине выявлены 8638 случаев инфицирования. Меньше всего заражений зафиксировано в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания — 804.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Роберт Кох , Минздрав РФ , Германия
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