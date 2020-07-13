Верить ли разоблачениям вирусолога из Гонконга о COVID-19?

Ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса. Об этом заявил бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Стив Бэннон . Правда, пока об этом пишет только таблоид The Daily Mirror.

Ранее на протрамповском канале Fox News вышло интервью с вирусологом из Гонконга Ли Мэн Янь. По ее словам, китайские власти и чиновники ВОЗ скрывали информацию о распространении коронавируса, хотя уже в декабре знали об опасности.

Ли Мэн Янь говорит, что работала в Гонконгской школе общественного здравоохранения. Она якобы была одним из первых ученых, занимавшихся COVID-19.

«Когда мы узнали о коронавирусе в китайском Ухане, мой шеф, консультант ВОЗ, доктор Лео Пун поручил мне провести секретное расследование, что в действительности случилось в этой провинции. Ученый, работающий в Китайском центре по профилактике и контролю за заболеваниями, написал мне 31 декабря о случаях заболевания в семьях, о том, что вирус может передаваться от человека к человеку. Я сообщила об этом своему шефу, но он сказал мне молчать и быть осторожной. Я разочарована. Я теперь знаю, что разные международные организации и институты коррумпированы, такие как Всемирная организация здравоохранения и Коммунистическая партия Китая».

В конце апреля Ли Мэн Янь бежала в США . Власти Китая как раз 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. О том, что вирус передается от человека к человеку, официально заявили только 20 января.

Алексей Маслов. Представители ВОЗ заявили Fox News: Ли Мэн Янь и Лео Пун в принципе никогда не работали напрямую на эту организацию. В китайском посольстве в США также ничего не знают о Ли Мэн Янь. На сайте Гонконгской школы общественного здравоохранения об этом ученом нет никакой информации. В словах вирусолога нет главного доказательства, считает директор Института Дальнего Востока РАН

Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока РАН: «Она передает слова, которые она услышала от других врачей, но сами по себе слова были лишь подозрением, что вирус действительно может быть заразен для человека. Но не было при этом никаких официальных, даже внутри Китая, подтверждений, не было исследований, по крайней мере, из ее слов это не следует. Это очень слабое обвинение, конечно, если мы посмотрим на вопрос, а почему вообще она покинула Китай, как она оказалась в Гонконге — очень темная история. В этом плане мы, скорее всего, пока сталкиваемся не столько с борцом за какие-то права, сколько с очередным обиженным человеком, который через Гонконг решил покинуть Китай. Эти обвинения погоды не сделают, но мы должны ожидать, что США будут накапливать подобные высказывания подобных китайских диссидентов и постепенно формировать глобальное обвинение».

Власти США неоднократно обвиняли руководство Китая в сокрытии фактов о коронавирусе. Дональд Трамп 30 мая объявил о разрыве отношений с ВОЗ, которая якобы поздно предупредила о распространении инфекции. По словам экспертов, для Штатов принципиально важно показать нечистоплотность Китая.

Если в выступлениях Трампа это декларируется довольно завуалированно, то госсекретарь США Майк Помпео выступает прямолинейнее. Историю с вирусологом можно сравнить с кейсом информатора WADA Григория Родченкова , говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований: «Сначала человек убегает, потом он рассказывает правду, потом на основании этой правды создается некая псевдобаза, потом на основании этой псевдобазы принимаются некие реальные решения. То же самое и здесь: если Соединенным Штатам нужна будет какая-то база компромата для Китая, это как раз удобный случай. Насколько рядовой вирусолог из Гонконга может знать реальную ситуацию в Китае, никто не знает. Я вполне допускаю, что китайцы говорят не всю правду. Все это подведенная псевдоинформация под будущие, вполне возможно, конкретные решения. Я думаю, что последствия будут выбираться не в связи с тем, что она говорит, последствия будут выбираться в связи с тем, что конкретно понадобится Западу и Соединенным Штатам в частности против Китая. Избирательная кампания приближается, ситуация с коронавирусом в Америке ужасная, поэтому все может быть».

Пока одни спорят о происхождении вируса и информировании о нем, декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг заявил: из-за мутации заразность COVID-19 увеличилась на треть. Если раньше один заболевший мог инфицировать двух-трех человек, то сейчас уже четырех.