В ЕС назвали единственный путь для мира в Донбассе

"Европейский союз продолжает утверждать, что будет поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Он неоднократно давал понять, что полное выполнение минских соглашений — единственный способ найти прочное и мирное решение конфликта на востоке Украины", — цитирует текст ответа телеканал "112 Украина".

Запрос Кра был направлен "в связи с очевидной пробуксовкой процесса урегулирования в Донбассе и выдвинутой [главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором] Медведчуком инициативой о создании парламентского измерения нормандского формата".