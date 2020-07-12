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В ЕС считают выполнение «Минска» единственным путем урегулирования в Донбассе 

ТАСС 1 час назад
В ЕС назвали единственный путь для мира в Донбассе
Фото: РИА Новости
Евросоюз выступает за полное выполнение минских соглашений, на которых основан процесс мирного урегулирования на юго-востоке Украины. Об этом говорится в официальном ответе Европейского совета на запрос депутата Европарламента от Германии Максимилиана Кра.
"Европейский союз продолжает утверждать, что будет поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Он неоднократно давал понять, что полное выполнение минских соглашений — единственный способ найти прочное и мирное решение конфликта на востоке Украины", — цитирует текст ответа телеканал "112 Украина".
Запрос Кра был направлен "в связи с очевидной пробуксовкой процесса урегулирования в Донбассе и выдвинутой [главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором] Медведчуком инициативой о создании парламентского измерения нормандского формата".
Ранее вице-премьер-министр Украины и заместитель главы делегации Киева в контактной группе Алексей Резников заявил о необходимости пересмотра минских соглашений. После этого заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак потребовал от руководства Украины подтвердить или опровергнуть его слова. На это Резников сказал, что любые решения о будущем "Минска" могут принять только лидеры "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина). В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что отказ Киева от выполнения данных договоренностей лишит процесс по мирному урегулированию в Донбассе переговорной базы.
В январе этого года Медведчук провел встречу с французскими депутатами, на которой представил инициативу о парламентском измерении нормандского формата, позже в Берлине он ознакомил с ней все крупные фракции Бундестага. В марте этого года депутаты партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", в том числе Медведчук, прибыли в Москву, где у них прошла встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Тогда же Володин и Медведчук обсудили в Кремле с президентом России Владимиром Путиным создание парламентского измерения нормандского формата. Украинский политик рассчитывал, что первую встречу парламентариев четырех стран удастся провести уже в апреле — мае этого года, однако пока она не состоялась.
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Комментарии 28
В мире , Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Дмитрий Козак , Алексей Резников , Администрация Президента РФ , Бундестаг , ЕС , Европарламент , Европейский совет , Госдума , Германия
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