Германия придумала наказание за собор для Турции

Депутат немецкого бундестага Флориан Хан (Florian Hahn) от партии ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) призвал прекратить переговоры с Анкарой о ее вступлении в ЕС . Об этом сообщает издание Bild. Слова немецкого политика последовали на фоне решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вернуть собору Святой Софии (Айя-Софии) статус мечети.

По сообщениям издания, политик потребовал политического ответа на действия Турции. Хан считает, что происходящее является «провокацией общей европейской культуры», а также «продолжающимся отмежеванием Турции» от Европы.

«Мы должны сделать из этого выводы, а также иметь мужество завершить переговоры о вступлении Турции в ЕС», — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Турции отказался считаться с мнением других стран о превращении собора Святой Софии в мечеть. Эрдоган подчеркнул, что Анкара принимала решение о статусе собора, основываясь на желании и воле народа.

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее Собору Святой Софии статус музея. До этого, 5 июня, Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному превращению в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента страны.

Айя-София была основана в VI веке византийским императором Юстинианом и более тысячи лет была крупнейшим христианским храмом. После захвата Константинополя турками в 1453 году собор был переделан в мечеть, однако в 1935 году президент Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.