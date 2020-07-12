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Германия призвала отказать Турции во вступлении в ЕС из-за собора Святой Софии 

Lenta.ru 1 час назад
Германия придумала наказание за собор для Турции
Фото: Reuters
Депутат немецкого бундестага Флориан Хан (Florian Hahn) от партии ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) призвал прекратить переговоры с Анкарой о ее вступлении в ЕС. Об этом сообщает издание Bild. Слова немецкого политика последовали на фоне решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вернуть собору Святой Софии (Айя-Софии) статус мечети.
По сообщениям издания, политик потребовал политического ответа на действия Турции. Хан считает, что происходящее является «провокацией общей европейской культуры», а также «продолжающимся отмежеванием Турции» от Европы.
«Мы должны сделать из этого выводы, а также иметь мужество завершить переговоры о вступлении Турции в ЕС», — заявил он.
Ранее сообщалось, что президент Турции отказался считаться с мнением других стран о превращении собора Святой Софии в мечеть. Эрдоган подчеркнул, что Анкара принимала решение о статусе собора, основываясь на желании и воле народа.
10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее Собору Святой Софии статус музея. До этого, 5 июня, Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному превращению в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента страны.
Айя-София была основана в VI веке византийским императором Юстинианом и более тысячи лет была крупнейшим христианским храмом. После захвата Константинополя турками в 1453 году собор был переделан в мечеть, однако в 1935 году президент Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.
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В мире , Ближний Восток , Европа , Реджеп Эрдоган , ЕС , Анкара , Германия , Турция
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