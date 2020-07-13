В ЮАР вернули комендантский час и сухой закон

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса запретил продажу алкоголя из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

Как он указал в ходе телеобращения к нации, данным шагом власти желают освободить места в больницах для больных COVID-19, так как страна движется к пику числа заражений и нуждается в свободных койках в медицинских учреждениях.

«Мы решили, что для сохранения пропускной способности больниц и для того, чтобы в больницах точно было достаточно коек, и они не понадобились лицам с травмами, полученными из-за употребления спиртного, продажа, выдача и распространение алкоголя должны быть немедленно прекращены», — цитирует его РИА Новости.

Также Рамафоса добавил, что в стране вновь вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 04:00.