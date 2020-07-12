Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19

Китаянка-вирусолог, сбежавшая в США , обвинила Пекин в сокрытии информации о коронавирусе. Ли-Мэн Ян рассказала Fox News, что, по ее мнению, власти Китая знали о COVID-19 задолго до того, как обнародовали все данные. Китаянка заявила также, что ее руководители игнорировали исследования, которые могли бы спасти жизни.

Вирусолог из Гонконга заявила, что в числе первых занималась изучением коронавируса нового типа. Она работала и на ВОЗ , и на КНР. От своего научного руководителя в референтной лаборатории ВОЗ Ян получила задание изучить странную болезнь, которая была похожа на COVID и распространялась в Китае в прошлом году. Но власти КНР ей отказали.

«Правительство Китая отказалось разрешить зарубежным экспертам, в том числе в Гонконге, проводить исследования в Китае. Поэтому я обратилась к своим друзьям, чтобы получить больше информации», — объяснила Ян.

У Янь была обширная сеть профессиональных контактов в различных медицинских учреждениях материкового Китая, где она выросла и училась. Она говорит, что именно по этой причине ее попросили провести такого рода исследования. Вдобавок ее команда якобы знала, что они не получают полной информации от правительства КНР.

Один из друзей Ян, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае, сказал ей 31 декабря 2019 года, что коронавирус передается от человека человеку. Это было задолго до того, как Китай и ВОЗ признали, что такое распространение возможно.

Помимо этого вирусолог-перебежчица утверждает, что её руководство якобы не обратило внимания на эту информацию. Хотя она сообщила о ней своему боссу.

«Он только кивнул», — вспоминает она. После чего велел продолжать работать.

Несколько дней спустя, 9 января 2020 года, ВОЗ выпустила заявление, в котором говорилось: «По мнению китайских властей, данный вирус может вызывать тяжелые заболевания у некоторых пациентов и не может легко передаваться между людьми».

Ян сказала, что она и ее коллеги по всему Китаю обсуждали особый вирус, но вскоре она заметила, что врачи и исследователи внезапно замолчали. В том числе в Ухане, который впоследствии стал центром вспышки.

Количество случаев передачи вируса от человека к человеку стало расти в геометрической прогрессии. Ян начала искать ответы, но ее шефы настойчиво попросили «не переходить красную линию», «иначе мы все попадем в неприятности и исчезнем».

В интервью Fox News Ян, которая сейчас скрывает свое местонахождение, утверждает, что ее жизнь в опасности. Она боится, что никогда не сможет вернуться домой и не увидит друзей и семью.

«Я знаю, как они относятся к информаторам» — заявила вирусолог-перебежчица. При этом она отметила, что ее муж, также ученый, был разозлен ее решением сбежать в США и отказался последовать за нею.

Показания у Ян уже взяли агенты ФБР . Вероятно, они будут использованы Вашингтоном как обвинение против Пекина.

Насколько правдивы показания перебежчицы пока неясно. Отметим, что в Вашингтоне ранее заявляли, что потребуют компенсаций от Китая за вспышку COVID-19.

Представители ВОЗ опровергли обвинения в сокрытии информации о коронавирусе, заявив, что указанные вирусологи не работали на организацию. В посольстве КНР в США также заявили, что «никогда не слышали» о Ли-Мэн Янь.