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Сбежавшая в США вирусолог из КНР рассказала «правду» о SARS-CoV-2 

ИА Regnum 10 минут назад
Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19
Фото: Reuters
Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, сбежавшая из Китая в США, выступила с утверждением, что власти Китая знали о коронавирусной инфекции задолго до того, как они объявили об этом. Она рассказала об этом 2 июля в интервью Fox News.
Как заявляет Ли-Мэн Янь, она была одной из первых среди ученых, которые занимались изучением SARS-CoV-2.
Также вирусолог указала, что от своего научного руководителя в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Лео Пуна ею было получено задание на изучение выборки случаев заболевания, которые были похожи на COVID (атипичная пневмония. — ред.).
Кроме этого, Янь рассказала, что ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний, являющийся ее другом, якобы ещё до 31 декабря 2019 года, до признания властями КНР возможности способа передачи вируса от человека к человеку, рассказал ей о такой возможности.
Помимо этого, как утверждает сбежавший в США вирусолог, ее руководство якобы не обратили внимание на данные исследования, а соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис, знавший о данных исследованиях, не стал предпринимать никаких действий.
При этом представители ВОЗ опровергли Fox News данные обвинения, заявив, что все указанные люди никогда на работали на непосредственно на данную организацию.
В свою очередь, в посольстве КНР в США телеканалу заявили, что ничего не знают о Ли-Мэн Янь и отметили, что «сразу после начала эпидемии китайское правительство отреагировало на вспышку COVID-19 быстро и эффективно».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в июле стало известно, что специалист Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон усомнился в том, что коронавирус SARS-CoV-2 появился в Китае.
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Комментарии 2
В мире , ВОЗ , Fox News , Гонконг , Китай , Пуна , США
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