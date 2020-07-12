Скандал с решением Турции по собору получил развитие

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Папа Римский Франциск огорчен изменением статуса Софийского собора 

ТАСС 3 часа назад
Папа Римский Франциск заявил, что опечален ситуацией вокруг Софийского собора, которому по решению властей Турции возвращен статус мечети.
"Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле и я очень опечален", — сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.
10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.
Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразили сожаление с принятым решением. Такая же реакция последовала из ЮНЕСКО. Собор Святой Софии, построенный в VI веке н. э. и являющийся памятником византийского зодчества, 1985 году был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
До сих пор Святой престол не давал никакой оценки решению турецких властей. СМИ Ватикана, в том числе газета L’Osservatore Romano, сообщали только о самом факте смены статуса собора.
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В мире , Видео , ФРАНЦИСК , РПЦ , ЮНЕСКО , Стамбул , Турция
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