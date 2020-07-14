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Дело журналиста Сафронова в Чехии связали с высылкой дипломатов РФ 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Дело Сафронова в Чехии связали с высылкой дипломатов
Фото: News.ru
Бывший глава чешской военной разведки Андор Шандор заявил, что дело журналиста и советника главы Роскомоса Ивана Сафронова связано с недавней высылкой российских дипломатов из Праги.
В Чехии утверждают, что один из высланных дипломатов совершил ложный донос о готовящейся атаке с помощью яда рицина на представителя властей столицы страны после сноса памятника маршалу Ивану Коневу. По словам Шандора, в Москве решили, что арест Сафронова станет «правильным развитием» ситуации.
Об этом сообщает русская служба ВВС. Военный разведчик считает, что данное решение могли принять, поскольку страны не договорились на дипломатическом уровне. Также отношения Москвы и Праги мог ухудшить ультиматум главы МИД России Сергея Лаврова о возвращении памятника Коневу.
Шандор отметил, что ФСБ говорит о вербовке Сафронова ещё в 2012 году, но обвинения ему предъявлены только сейчас, спустя месяц после депортации дипломатов.
ФСБ должна была знать, что в этом деле есть что-то, за что можно зацепиться, и поэтому они это сейчас вытащили на поверхность, — уверен военный разведчик.
Иван Сафронов задержан 7 июля в Москве. Обыски прошли дома у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой. ФСБ сообщила, что подозревает журналиста в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Федеральной службы безопасности не нашли признаков секретных сведений в публикациях Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, заявил его адвокат Иван Павлов. При этом, по его словам, в ФСБ утверждают, что Сафронов передавал секретные данные при помощи программы для шифрования.
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Комментарии 4
В мире , Происшествия , Биологическое оружие , Шпионы , Иван Павлов , Иван Сафронов , Сергей Лавров , Иван Конев , Таисия Бекбулатова , ФСБ , МИД , Правительство Москвы , НАТО , Москва , Прага , Чехия
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