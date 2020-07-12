МИД Греции назвал проблему собора Святой Софии мировой 

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Греческий министр иностранных дел Никос Дендиас заявил, что решение Турции по изменению статуса собора Святой Софии в Стамбуле является мировой проблемой, а не проблемой греко-турецких отношений.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Skai.

По его словам, Евросоюз должен иметь список мер против Анкары на случай, «если Турция нарушит суверенные права Греции ».

«Эрдоган делает всё умышленно. Он отменяет даже традиции своей страны. Он отворачивается от международного сообщества и его правил», — цитирует министра РИА Новости.

Он также назвал эту проблему вопросом «отмены правил и неуважения к мировому сообществу».

10 июля Госсовет Турции отменил решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Затем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, которым разрешил проводить в Айя-Софии мусульманские богослужения.

В США заявили, что разочарованы в связи с решением властей Турции на этот счёт. Также сожаление выразили в ЕС, в ЮНЕСКО и в Русской православной церкви

После этого Эрдоган сказал, что мнение других стран не повлияет на намерение властей.