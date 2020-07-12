Ирак попросил ФРГ о помощи

Ирака Глава МИД Фуад Хусейн попросил германского коллегу Хайко Мааса помочь в исключении страны из списка стран Евросоюза со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма.

В ходе телефонного разговора Хусейн и Маас также обсудили ряд тем, касающиеся двустороннего отношения.

Министр иностранных дел Фуад Хусейн призвал своего германского коллегу оказать поддержку в исключении Ирака из списка государств с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, — говорится в заявлении иракского внешнеполитического ведомства.

В октябре 2016 года Ирак был включён в список третьих стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма. ЕС обязан определять третьи страны, в которых наблюдаются недостатки в режимах борьбы с данными явлениями, что, в свою очередь, представляет угрозу для финансовой системы Евросоюза.