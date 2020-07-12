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Ирак попросил ФРГ помочь выйти из «чёрного списка» ЕС 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Ирак попросил ФРГ о помощи
Фото: Zheng Huansong/Global Look Press
Глава МИД Ирака Фуад Хусейн попросил германского коллегу Хайко Мааса помочь в исключении страны из списка стран Евросоюза со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма.
В ходе телефонного разговора Хусейн и Маас также обсудили ряд тем, касающиеся двустороннего отношения.
Министр иностранных дел Фуад Хусейн призвал своего германского коллегу оказать поддержку в исключении Ирака из списка государств с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, — говорится в заявлении иракского внешнеполитического ведомства.
В октябре 2016 года Ирак был включён в список третьих стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма. ЕС обязан определять третьи страны, в которых наблюдаются недостатки в режимах борьбы с данными явлениями, что, в свою очередь, представляет угрозу для финансовой системы Евросоюза.
Как ранее писал NEWS.ru, на территории Крыма силовики задержали шесть человек, подозреваемых в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир» (запрещённая в России террористическая организация). Об этом журналистам 7 июля сообщил адвокат Эмиль Курбединов.
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Комментарии
В мире , Фуад Хусейн , МИД , ЕС , Хизб-ут-Тахрир , Германия , Ирак
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