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Лукашенко назвал Белоруссию раем 

Lenta.ru 1 час назад
Лукашенко назвал Белоруссию раем
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался в любви к родной стране. Его слова приводит БЕЛТА.
Он назвал ее раем, подчеркнув, что для каждого человека рай находится там же, где и его сердце.
Глава республики отметил, что в Белоруссии живет мудрый и сильный народ, который за всю свою историю пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. «Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусский народ пережил немало несчастий и бед, но ни перед кем не вставал на колени и выстрадал право жить в своем государстве. По словам главы государства, уже не одно поколение живет в чистой, мирной и красивой стране. Он также добавил, что белорусам нужно объединиться и продолжать работать во благо страны.
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В мире , Александр Лукашенко
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