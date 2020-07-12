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Экс-депутат Рады, оскорблявший Ольгу Скабееву, намерен стать мэром Киева 

ИА Regnum 1 час назад
Обидчик Скабеевой рвется во власть
Фото: РИА Новости
Бывший депутат Верховной Рады Украины (VIII созыв), бывший член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза заявил о том, что понял «как менять» Украину и заявил о намерении вернуться в политику и принять участие в выборах мэра Киева. Об этом политик заявил в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
«Сейчас не только Киев, но и всю страну нужно спасать. Поэтому политикой я не заканчивал заниматься. Политикой если ты заканчиваешь заниматься, то она приходит к тебе самостоятельно. Я и дальше занимаюсь политикой. Более того, я могу сказать, что сейчас я прошел такой эволюционный путь и понял, что нужно делать, понял как менять страну. И сейчас буду этим заниматься. И скоро, очень скоро вы увидите. Появится новый проект, будет политическая партия, которая вообще новая партия, которой еще не было в Украине… Но главный вопрос в том, что это партия, которая будет заниматься человеком и проблемой человека… Важно, что человек ест, чем он дышит, что он пьет, что у него есть в холодильнике… Я хочу, чтоб страна изменилась, потому, что я не хочу, чтоб из нее уезжали дети… Я хочу жить в Украине», — отметил бывший депутат.
Береза также заявил о намерении участвовать в выборах мэра украинской столицы.
«Киев нужно менять. Я понимаю одно: если бы сейчас меня удовлетворяло происходящее в Киеве, я бы сказал: «Нет, у меня нет никаких амбиций, я не иду на мэра, мне все нравится». Но мне не нравится происходящее в Киеве: уничтожаются зеленые зоны, снова строительство бесконтрольное, снова убивающая людей экология, а главный вопрос — что в Киеве люди не живут, а выживают. А я хочу, чтобы киевляне жили и гордились тем, что они проживают в лучшем городе в мире», — добавил Береза.
Напомним, с февраля по декабрь 2014 года Борислав Береза был главой информационного отдела «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Береза известен тем, что в 2019 году оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ.
Позже, в январе 2020 года Береза, уже не будучи депутатом, заявил, что на Украине должен появиться закон, карающий граждан Украины за отрицание принадлежности Крыма к Украине.
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Комментарии 17
В мире , Борислав Береза , Ольга Скабеева , Верховная Рада , Киев
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