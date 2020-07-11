«На возвращение Донбасса уйдет 25 лет»

На Украине по-прежнему надеются на возвращение Донбасса. Правда, как признал вице-премьер-министр Алексей Резников , на это уйдет не меньше 25 лет — целое поколение. По его словам, даже самые прозрачные выборы на Донбассе пока ситуацию не изменят.

Реинтеграция Донбасса может занять 25 лет. На то, чтобы вернуть территории под контроль Украины, уйдет примерно поколение. Так считает вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом он рассказал в интервью изданию Главком.

"Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго", — сказал он.

По его словам, даже самые прозрачные выборы на Донбассе пока ситуацию не изменят.

"Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, — эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей", — пояснил он.

Резников утверждает, что в ОРДЛО даже некоторые молодые люди скучают по Советскому союзу, хотя и не жили в нем.

"Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановлен контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Потому что там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться", — отметил министр.

Сам Резников позже пояснил, что минские соглашения могут менять только лидеры нормандской четверки.