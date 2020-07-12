Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч 

Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 12 июля 2020 года по республике зарегистрированы 719 новых случаев СOVID-19, 500 из них — в Бишкеке", — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались семь человек — четверо мужчин и трое женщин. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране более 150 пациентов.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 127 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1656 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество выявленных зараженных в Киргизии возросло до 10629. Умерли 132 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 3387 пациентов.

По данным штаба, также за сутки 41 человек скончался от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 423.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.