Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американец посетил «коронавирусную вечеринку» и умер 

Lenta.ru 44 минуты назад
Парень посетил «коронавирусную вечеринку» и умер
Фото: Pixabay.com
Житель американского штата Техас посетил «коронавирусную вечеринку» и умер. Об этом сообщает The New York Post.
30-летний мужчина пришел на массовое мероприятие, участники которого специально собрались вместе, чтобы проверить, заразятся ли они коронавирусом. В результате американец подхватил инфекцию и попал в больницу, где впоследствии скончался. «Я думаю, что совершил большую ошибку. Я был уверен, что коронавирус ненастоящий», — привела медсестра последние слова пациента.
По словам главного врача медицинского центра Джейн Эпплби (Jane Appleby) «коронавирусные вечеринки» получили распространение среди молодых людей. «Это встреча, проводимая человеком с диагностированным COVID-19. Задумка состоит в том, чтобы узнать, реален ли вирус и заразится ли им кто-нибудь», — описала она. По другим данным, такие вечеринки проводят для того, чтобы совместно выработать антитела к вирусу.
В начале июля стало известно, что американские студенты специально собирались вместе и устраивали своеобразное соревнование. Выигрывал в нем тот, кто первым из присутствовавших на вечеринке заражался коронавирусом. За это «победитель» получал бы деньги: присутствовавшие на вечеринке специально скидывались на «главный приз».
Число заразившихся продолжает расти на всей территории США. По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Штатах зафиксировано 3,2 миллиона случаев заражения и 134 тысячи летальных исходов.
Последние новости
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова МВД заявило об организации командой Фургала массовых митингов МВД заявило об организации командой Фургала массовых митингов В Хабаровске прошел многотысячный стихийный митинг в поддержку Фургала В Хабаровске прошел многотысячный стихийный митинг в поддержку Фургала
Комментарии 4
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Россиянин развлекся с проститутками и поплатился
Россиянин развлекся с проститутками и поплатился
«Ужасно, неприлично, жутко»: Соседов об Алибасове
«Ужасно, неприлично, жутко»: Соседов об Алибасове
Видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
01:06
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
01:08
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
00:53
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
Шоу-бизнес Происшествия
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
02:07
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
Общество
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
00:13
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение