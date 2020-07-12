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США снова побили рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки 

Lenta.ru и ещё 1 53 минуты назад
США снова побили рекорд по числу заразившихся
Фото: Emily Elconin / Reuters
Всего за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 71 389 человек. Таким образом рост числа зараженных по сравнению с прошлым днем составил 2,3 процента.
При этом на протяжении последней недели данные по этому показателю составляли в среднем 1,9 процента. Также отмечается, что уровень смертности от коронавируса в стране увеличился на 0,1 процента.
Ранее российский врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Бруклинской центральной больнице, рассказал, что американская медицина оказалась не готова к эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что система здравоохранения в США не приспособлена к серьезным потрясениям. В частности, малоимущее население менее серьезно отнеслось к мерам властей, направленным на борьбу с эпидемией. Кроме того, они не имеют возможности работать удаленно и вынуждены перемещаться по городу.
Всего, по данным проекта Университета Джонса Хопкинс, в США выявлено более 3,24 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего жертвами инфекции в стране стали более 134,7 тысячи человек, вылечились 995,6 тысячи пациентов.
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В мире , США
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