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На Украине потребовали возобновить ввоз научной литературы из России 

Lenta.ru и ещё 5 33 минуты назад
На Украине потребовали возобновить ввоз научной литературы из России
Фото: РИА Новости
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук потребовал от властей страны возобновить ввоз научной литературы из России. Об этом говорится в обращении, размещенном на сайте партии.
По его словам, согласно заявлениям представителей издательского рынка, в 2020 году на Украину не импортировано ни одного экземпляра книги из России, которая «была и остается главным поставщиком специализированных научных изданий».
Медведчук сообщил, что в 2019 году были выданы лицензии на ввоз шести-семи тысяч наименований книг из России, однако с конца прошлого года их выдача прекратилась. Таким образом, поступление на Украину специальной литературы оказалось заблокировано.
Политик отметил, что «творящееся мракобесие» все больше напоминает реализацию нацистского плана «Ост» в отношении Украины, который предусматривает колонизацию украинцев, лишение их доступа к образованию, науке и культуре.
В июне министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выступил против запрета фильмов с участием российских актеров, которым закрыт въезд в республику. Он также призвал сделать прозрачным и понятным процесс внесения в «черные списки» людей, которым запрещен въезд на Украину.
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В мире , Конфликты , Виктор Медведчук , Александр Ткаченко
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