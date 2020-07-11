На Украине потребовали возобновить ввоз научной литературы из России 

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук потребовал от властей страны возобновить ввоз научной литературы из России . Об этом говорится в обращении, размещенном на сайте партии.

По его словам, согласно заявлениям представителей издательского рынка, в 2020 году на Украину не импортировано ни одного экземпляра книги из России, которая «была и остается главным поставщиком специализированных научных изданий».

Медведчук сообщил, что в 2019 году были выданы лицензии на ввоз шести-семи тысяч наименований книг из России, однако с конца прошлого года их выдача прекратилась. Таким образом, поступление на Украину специальной литературы оказалось заблокировано.

Политик отметил, что «творящееся мракобесие» все больше напоминает реализацию нацистского плана «Ост» в отношении Украины, который предусматривает колонизацию украинцев, лишение их доступа к образованию, науке и культуре.