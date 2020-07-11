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Автора «русского досье Трампа» призвали экстрадировать в США 

Газета.Ru и ещё 4 27 минут назад
В США решили судьбу автора «русского досье Трампа»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что автора скандального "досье" на нынешнего американского лидера — бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила, — нужно экстрадировать в Соединенные Штаты Америки, чтобы судить, а после чего отправить его в тюрьму. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, Стил является "больным лжецом". Трамп считает, что британскому агенту ранее платили его бывший оппонент на президентских выборах в США 2016 года "жуликоватая" Хиллари Клинтон, а также национальный комитет Демократической партии.
О досье стало известно в 2016 году, в документе была собрана информация о предполагаемых связях Трампа с Россией.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , США , Хиллари Клинтон , Кристофер Стил , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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