В США решили судьбу автора «русского досье Трампа»

Президент США Дональд Трамп заявил, что автора скандального "досье" на нынешнего американского лидера — бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила , — нужно экстрадировать в Соединенные Штаты Америки, чтобы судить, а после чего отправить его в тюрьму. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, Стил является "больным лжецом". Трамп считает, что британскому агенту ранее платили его бывший оппонент на президентских выборах в США 2016 года "жуликоватая" Хиллари Клинтон , а также национальный комитет Демократической партии

О досье стало известно в 2016 году, в документе была собрана информация о предполагаемых связях Трампа с Россией.