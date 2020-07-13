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Узбекистан снова ограничил железнодорожное сообщение из-за COVID-19 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Узбекистан снова ограничил ЖД сообщение из-за COVID-19
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Власти Узбекистана вновь приостановили авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки из-за роста числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Как указывает ТАСС, соответствующее решение приняла специальная комиссия по предотвращению распространения коронавируса.
Уточняется, что с 13 июля авиаперелеты будут осуществляться только для вывоза соотечественников из-за границы, а поезда и автобусы дальнего следования будут использоваться только для перевозок узбекистанцев из приграничных районов в зоны обсервации.
По имеющимся данным, стоимость железнодорожных билетов на все отмененные поезда будет возвращена, а билеты на отмененные авиарейсы внутри страны будут действительны в течение года, ими можно будет воспользоваться после отмены карантинных ограничений.
Ранее сообщалось, что власти Узбекистана на оставшиеся выходные дни в июле приняли решение вновь ввести режим самоизоляции и запрет на движение автотранспорта в связи с ситуацией с коронавирусом.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Узбекистан
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