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Число жертв коронавируса в мире превысило 564 тысячи 

Вечерняя Москва и ещё 12 1 час назад
Число жертв коронавируса в мире превысило 564 тысячи
Фото: Вечерняя Москва
Число жертв коронавируса нового типа в мире за сутки увеличилось на 4297. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса на утро воскресенья, 12 июля.
За все время пандемии скончалось 564 506 человек. Всего заразились 12 684 409 человек, от коронавируса излечились почти семь миллионов пациентов.
Отмечается, что прирост новых случаев коронавируса за сутки в мире составил 238 072. Это выше, чем днем ранее, когда было зафиксировано 177 819 заражений.
Более миллиона всех случаев с начала пандемии выявили в США и Бразилии. На третьем месте находится Индия, где зафиксировано 849 522 случая, говорится на сайте университета.
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В мире , Новости Москвы , Джон Хопкинс
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