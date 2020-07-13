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Стало известно, какое прозвище Меган Маркл дала принцу Гарри 

News.ru и ещё 2 34 минуты назад
Какое прозвище Меган Маркл дала принцу Гарри
Фото: global Look Press
Меган Маркл уже через неделю знакомства с принцем Гарри стала называть его «Ха».
Об этом сообщила Daily Mail, со ссылкой на бывшую подругу герцогини, Джину Нелторп-Краун, которая рассказала о первом свидании Маркл и Гарри.
«Меган сказала мне: «Я собираюсь на свидание сегодня вечером с принцем Гарри!» Я посмотрела на нее — она выглядела потрясающе — и подумала: «Ему не устоять», — заявила подруга в интервью таблоиду.
Джина Нелторп-Краун, которая тогда была агентом Маркл, добавила, что после свидания Меган рассказала о своем новом приятеле, сказав, что считает его «отличным парнем» и «настоящим джентльменом».
Британский принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл 19 мая 2018 года. Церемония прошла в церкви в Виндзоре. Торжество было оплачено королевской семьёй. 6 мая 2019 года у пары родился ребёнок, которого назвали Арчи. Позже стало известно, что супруги назовут фонд в честь сына.
Как писал NEWS.ru, отношения между сыновьями принцессы Дианы принцами Гарри и Уильямом окончательно испортились, когда младший брат решил связать себя узами брака с актрисой Меган Маркл. Об этом заявил биограф Роберт Лейси.
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В мире , Человек года , принц Гарри , Роберт Лейси
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