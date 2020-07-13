Какое прозвище Меган Маркл дала принцу Гарри

Меган Маркл уже через неделю знакомства с принцем Гарри стала называть его «Ха».

Об этом сообщила Daily Mail, со ссылкой на бывшую подругу герцогини, Джину Нелторп-Краун, которая рассказала о первом свидании Маркл и Гарри.

«Меган сказала мне: «Я собираюсь на свидание сегодня вечером с принцем Гарри!» Я посмотрела на нее — она выглядела потрясающе — и подумала: «Ему не устоять», — заявила подруга в интервью таблоиду.

Джина Нелторп-Краун, которая тогда была агентом Маркл, добавила, что после свидания Меган рассказала о своем новом приятеле, сказав, что считает его «отличным парнем» и «настоящим джентльменом».

Британский принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл 19 мая 2018 года. Церемония прошла в церкви в Виндзоре. Торжество было оплачено королевской семьёй. 6 мая 2019 года у пары родился ребёнок, которого назвали Арчи. Позже стало известно, что супруги назовут фонд в честь сына.